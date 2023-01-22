Шольц і Макрон: будемо підтримувати Україну скільки потрібно

Франція і Німеччина підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно" і "непохитно" протистоятимуть російській агресії.

Про це заявили лідери Франції та Німеччини в Парижі, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Ми продовжуватимемо надавати Україні, поки це необхідно, всю підтримку, якої вона потребує. Разом, як європейці, щоб захистити наш європейський проєкт миру", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Президент Франції Еммануель Макрон також підтвердив "непохитну підтримку" двох країн українському народу "в усіх сферах". "Після 24 лютого наш союз не був розділений і не ухилився від своєї відповідальності", - додав він.

Канцлер Німеччини і президент Франції 22 січня в Парижі відзначають 60-річчя укладення договору про примирення між двома країнами.

Перебуваючи з візитом у Парижі Шольц назвав франко-німецьку пару "локомотивом" Європи.

"Майбутнє, як і минуле, залежить від співпраці наших двох країн, як локомотива об'єднаної Європи", - заявив канцлер, назвавши "франко-німецький двигун" "машиною компромісу", яка дає змогу "трансформувати суперечності та розбіжності інтересів у дії, що сходяться".

Макрон у своєму виступі закликав Францію і Німеччину стати "першопрохідцями у справі відродження" Європи. Президент Франції, зокрема, вказав на необхідність "побудови нової енергетичної моделі", заохочення "інновацій і технологій завтрашнього дня" або створення "Європейського союзу, здатного заявити про себе як про самостійну геополітичну силу в питаннях оборони, космосу, дипломатії".

Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, міністерство оборони Німеччини ще з літа 2022 року мало список танків Leopard, на підставі якого можна було б визначити машини, які потенційно можна передати Україні.