У Міноборони Німеччини все ж мали список танків, щоб обрати, які віддати Україні - Spiegel

Міністерство оборони Німеччини ще з літа 2022 року мало список танків Leopard, на підставі якого можна було б визначити машини, які потенційно можна передати Україні.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на документ, що опинився у розпорядженні редакції, пише "Європейська правда".

Журналісти дізналися, що список різних моделей танків Leopard був підготовлений ще на початку літа 2022 року, у ньому фігурують дані станом на травень.

Згідно з цим списком, у Бундесверу загалом 312 танків Leopard 2 з різних серій, з яких 99 потребували певного ремонту і один вирішили списати.

Серед решти 212 машин є моделі 2A5, 2A6, 2A7 та 2A7V, найсучаснішою вважається остання, таких у Бундесверу на час складання списку було 53 машини.

За словами джерел, цей список також демонструє, які моделі можна було би віддати Україні - і це 19 танків 2A5. Їх зараз використовують у тренувальних центрах для ролі танків противника, і це нібито єдине їхнє застосування, тож найпростіше було б віддати саме 2A5.

Spiegel зауважує, що 2A5, на додачу, добре підходять для "пакету" з танками Leopard від інших союзників, зокрема Польщі, у якої є дуже подібні моделі 2A4.

Водночас, викликом є суттєві технічні відмінності між танками, які є у Бундесверу та в інших союзників - якщо у німецьких вже переважно електронні контролери для керування баштою танка, то у багатьох інших "Леопардів" у Європі - гідравлічні.

Для постачання Україні найкраще було би, щоб це були однотипні машини - і з точки зору навчання українських військових користуватись ними, і з точки зору обслуговування та ремонту, оскільки кожна технічна відмінність між моделями ускладнює всі ці завдання.

Перед цим неофіційно з’являлась інформація, що у Міноборони буцімто спеціально не поспішали проводити інвентаризацію наявних Leopard 2, щоб це не розцінили як ознаку готовності передати їх Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня, але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане". При цьому, у Шольца заперечили, що нібито висували умовою надання Україні німецьких танків те, що США у такому разі теж мають надати свої танки Abrams.

Частина німецьких політиків після цього закликали уряд принаймні надати дозвіл на передачу Україні "Леопардів" іншим країнам, які вже готові це зробити, а кількасот людей організували у Берліні мітинг за надання танків Україні.