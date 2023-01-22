Ядерні погрози РФ є неприйнятними і суперечать міжнародному праву – глава МЗС Австрії

Погрози застосування ядерної зброї, в тому числі з боку Росії у війні проти України, є небезпечними, морально неприйнятними та порушують міжнародне право.

Про це йдеться в заяві глав МЗС Австрії Александера Шалленберга з нагоди другої річниці набуття чинності Договору про заборону ядерної зброї, пише "Європейська правда".

"Погрози ядерною зброєю є надзвичайно небезпечними. Вони не тільки абсолютно неприйнятні з моральної точки зору, вони також знижують поріг стримування для інших і явно порушують міжнародне право. Альтернативи ядерному роззброєнню немає, тому що поки ця жахлива зброя існує, вона становить загрозу для всіх нас. Ми повинні знищити її до того, як вона знищить нас", - йдеться у заяві.

Шалленберг наголосив, що ризики ядерного конфлікту або аварії залишаються значними: Росія погрожує застосувати ядерну зброю в рамках своєї агресивної війни проти України.

Також посилюється ядерна риторика на Корейському півострові, зростає напруженість у Південнокитайському морі та Південній Азії. У всіх ядерних державах модернізується ядерна зброя, і все вказує на нову гонку ядерних озброєнь, і з більшою кількістю учасників, ніж за часів холодної війни, а отже, набагато небезпечнішу.

"Небезпека ядерної ескалації - навмисної чи випадкової - є вищою, ніж вона була протягом тривалого часу. Настав час раз і назавжди розвіяти небезпечний міф про те, що ядерна зброя створює безпеку, навіть якщо вона призначена для стримування. Вона є ризиком для всіх нас і не знає кордонів", - заявив Шалленберг.

Нагадаємо, на думку колишнього британського прем’єра Бориса Джонсона, Росія не втілить у життя свої погрози щодо ядерного удару по Україні, оскільки втратить підтримку навіть своїх традиційних союзників й отримає збройну відсіч Заходу.

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