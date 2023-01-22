Ядерные угрозы РФ неприемлемы и противоречат международному праву - глава МИД Австрии

Угрозы применения ядерного оружия, в том числе со стороны России в войне против Украины, являются опасными, морально неприемлемыми и нарушают международное право.

Об этом говорится в заявлении глав МИД Австрии Александера Шалленберга по случаю второй годовщины вступления в силу Договора о запрещении ядерного оружия, пишет "Европейская правда".

"Угрозы ядерным оружием являются чрезвычайно опасными. Они не только абсолютно неприемлемы с моральной точки зрения, они также снижают порог сдерживания для других и явно нарушают международное право. Альтернативы ядерному разоружению нет, потому что пока это ужасное оружие существует, оно представляет угрозу для всех нас. Мы должны уничтожить его до того, как оно уничтожит нас", - говорится в заявлении.

Шалленберг отметил, что риски ядерного конфликта или аварии остаются значительными: Россия угрожает применить ядерное оружие в рамках своей агрессивной войны против Украины.

Также усиливается ядерная риторика на Корейском полуострове, растет напряженность в Южнокитайском море и Южной Азии. Во всех ядерных державах модернизируется ядерное оружие, и все указывает на новую гонку ядерных вооружений, и с большим количеством участников, чем во времена холодной войны, а значит, гораздо более опасную.

"Опасность ядерной эскалации - преднамеренной или случайной - выше, чем она была в течение длительного времени. Пришло время раз и навсегда развеять опасный миф о том, что ядерное оружие создает безопасность, даже если оно предназначено для сдерживания. Оно является риском для всех нас и не знает границ", - заявил Шалленберг.

Напомним, по мнению бывшего британского премьера Бориса Джонсона, Россия не воплотит в жизнь свои угрозы относительно ядерного удара по Украине, поскольку потеряет поддержку даже своих традиционных союзников и получит вооруженный отпор Запада.

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