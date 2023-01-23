В Іспанії ліквідували мережу, яка експлуатувала біженців з України на незаконних тютюнових фабриках

Іспанська поліція оголосила в неділю про ліквідацію незаконної кримінальної мережі, яка експлуатувала українських біженців.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда"

Українці, які рятувалися від російського вторгнення, були поселені в тісному тимчасовому житлі та влаштовані злочинною групою на тіньові тютюнові фабрики.

La Guardia Civil interviene más de 3 millones y medio de cajetillas de tabaco de contrabando.



La capacidad de producción de las fábricas rondaba las 540.000 cajetillas al día.https://t.co/BiPl6fkSaq pic.twitter.com/FzZF5cteUp — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) January 22, 2023

Мережу звинувачують у контрабанді "великої кількості" тютюну і виготовленні з нього контрафактних цигарок, які продавали по всій Іспанії та в сусідніх країнах.

27 осіб було заарештовано в рамках розслідування, яке проводилося за сприяння Європолу. Було вилучено 10 тонн тютюну і 3,5 мільйона пачок цигарок на суму майже 37,5 мільйонів євро.

Розташовані у виноробному регіоні Ла-Ріоха, Севільї та Валенсії, три фабрики були оснащені "передовою технологією" і могли виробляти 540 000 пачок сигарет на день, повідомляє поліція.

У мережі працювали українці, які приїхали до Іспанії нелегально або як прохачі притулку після початку війни в лютому.

"Ці українці жили на фабриках, у тісних збірних будиночках і не маючи змоги покинути приміщення, щоб їх не помітили, працюючи довгі години", - йдеться в заяві.

Лідери мережі відмивали "великі суми грошей" і вели "розкішне життя" на елітному туристичному курорті Марбелья на узбережжі Коста-дель-Соль, додається в заяві.