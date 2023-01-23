Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Іспанії ліквідували мережу, яка експлуатувала біженців з України на незаконних тютюнових фабриках

Понеділок, 23 січня 2023, 08:49

Іспанська поліція оголосила в неділю про ліквідацію незаконної кримінальної мережі, яка експлуатувала українських біженців.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда"

Українці, які рятувалися від російського вторгнення, були поселені в тісному тимчасовому житлі та влаштовані злочинною групою на тіньові тютюнові фабрики.

Мережу звинувачують у контрабанді "великої кількості" тютюну і виготовленні з нього контрафактних цигарок, які продавали по всій Іспанії та в сусідніх країнах.

27 осіб було заарештовано в рамках розслідування, яке проводилося за сприяння Європолу. Було вилучено 10 тонн тютюну і 3,5 мільйона пачок цигарок на суму майже 37,5 мільйонів євро.

Розташовані у виноробному регіоні Ла-Ріоха, Севільї та Валенсії, три фабрики були оснащені "передовою технологією" і могли виробляти 540 000 пачок сигарет на день, повідомляє поліція.

У мережі працювали українці, які приїхали до Іспанії нелегально або як прохачі притулку після початку війни в лютому.

"Ці українці жили на фабриках, у тісних збірних будиночках і не маючи змоги покинути приміщення, щоб їх не помітили, працюючи довгі години", - йдеться в заяві.

Лідери мережі відмивали "великі суми грошей" і вели "розкішне життя" на елітному туристичному курорті Марбелья на узбережжі Коста-дель-Соль, додається в заяві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія кримінал

Статті

Тиха гавань: чому Швейцарія зволікає із кроками для конфіскації російських активів

Швейцарія, знаменита своєю банківською системою, не в захваті від використання приватної власності з політичною метою.
23 січня 2023 — Софія Косаревич, Іван Городиський, для Європейської правди

Словаччина готується до виборів: чи вдасться зупинити реванш проросійських сил

Перемога проросійської опозиції вже не видається неминучою, проте і для проєвропейських сил ситуація виглядає не дуже добре.
20 січня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

Екватор Байдена: як успіхи та провали впливають на шанси президента США переобратися

Рівно два роки тому, 20 січня 2021 року, Джо Байден вступив на президентську посаду. З якими результатами він перетнув свій "екватор"?
20 січня 2023 — Олег Павлюк, Європейська правда