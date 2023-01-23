В Испании ликвидировали сеть, эксплуатировавшую беженцев из Украины на незаконных табачных фабриках
Испанская полиция объявила в воскресенье о ликвидации незаконной криминальной сети, которая эксплуатировала украинских беженцев.
Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда"
Украинцы, спасавшиеся от российского вторжения, были поселены в тесном временном жилье и устроены преступной группой на теневые табачные фабрики.
La Guardia Civil interviene más de 3 millones y medio de cajetillas de tabaco de contrabando.— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) January 22, 2023
La capacidad de producción de las fábricas rondaba las 540.000 cajetillas al día.https://t.co/BiPl6fkSaq pic.twitter.com/FzZF5cteUp
Сеть обвиняется в контрабанде "большого количества" табака и изготовлении из него контрафактных сигарет, которые продавались по всей Испании и в соседних странах.
27 человек были арестованы в рамках расследования, которое проводилось при содействии Европола. Было изъято 10 тонн табака и 3,5 миллиона пачек сигарет на сумму почти 37,5 миллионов евро.
Расположенные в винодельческом регионе Ла-Риоха, Севилье и Валенсии, три фабрики были оснащены "передовой технологией" и могли производить 540 000 пачек сигарет в день, сообщает полиция.
В сети работали украинцы, которые приехали в Испанию нелегально или в качестве просителей убежища после начала войны в феврале.
"Эти украинцы жили на фабриках, теснясь в сборных домиках и не имея возможности покинуть помещение, чтобы их не заметили, работая долгие часы", - говорится в заявлении.
Лидеры сети отмывали "большие суммы денег" и вели "роскошную жизнь" на элитном туристическом курорте Марбелья на побережье Коста-дель-Соль, добавляется в заявлении.