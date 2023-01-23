"Катаргейт": ключовий фігурант, який пішов на угоду зі слідством, підтвердив факти корупції в ЄП

Колишній депутат Європейського парламенту від Італії П'єр Антоніо Панцері почав давати бельгійським правоохоронцям свідчення у справі про корупцію в євроінституції з боку деяких країн Близького Сходу.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію агенції AFP підтвердив адвокат Панцері Лоран Кеннес.

"Замість терміна "свідок держави" ми зазвичай чуємо слово "щур", але мій клієнт не є нічиїм ворогом, він просто людина, яка хоче співпрацювати. Важливо розуміти, що ніхто нічого не дасть йому задарма... він вирішив убезпечити своє становище і домовитися про свій вирок", – сказав він.

Панцері є єдиним фігурантом "Катаргейту", який погодився визнати провину й надати свідчення про те, як працювала корупційна мережа в Європарламенті. За словами Кеннеса, колишній євродепутат розповість усе, що сталося з 2014 року – "або навіть раніше, якщо йдеться про контактних осіб".

"Йдеться не просто про те, щоб пояснити, що "такого-то дня я вперше отримав 1000 євро", а про те, що йому доведеться пояснити всю історію", – пояснює адвокат.

Очікується, що в Бельгії також допитають дружину й доньку Панцері, які також є причетними до "Катаргейту", та, за словами джерела AFP, це може й не знадобитись, якщо суд визнає достатніми свідчення колишнього євродепутата.

Нагадаємо, минулого тижня прокуратура Бельгії оголосила, що Панцері як один із головних підозрюваних у справі про корупційний скандал в Європарламенті, погодився розкрити інформацію про цю справу в обмін на більш м'який вирок.

Корупційний скандал пов’язаний із підкупом чинних і колишніх посадовців Європарламенту. У межах розслідування, серед інших, була взята під варту вже колишня віцепрезидентка Єва Кайлі, якій закидають незаконний лобізм на користь Катару.

У зв’язку з розслідуванням Європарламент призупинив голосування щодо надання громадянам Катару безвізового режиму з ЄС, а також усунув з посади підозрювану в корупції Кайлі.

Більше читайте у статті - Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.