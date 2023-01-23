"Катаргейт": ключевой фигурант, который пошел на сделку со следствием, подтвердил факты коррупции в ЕП

Бывший депутат Европейского парламента от Италии Пьер Антонио Панцери начал давать бельгийским правоохранителям показания по делу о коррупции в евроинституции со стороны некоторых стран Ближнего Востока.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию агентству AFP подтвердил адвокат Панцери Лоран Кеннес.

"Вместо термина "свидетель государства" мы обычно слышим слово "крыса", но мой клиент не является ничьим врагом, он просто человек, который хочет сотрудничать. Важно понимать, что никто ничего не даст ему даром... он решил обезопасить свое положение и договориться о своем приговоре", - сказал он.

Панцери является единственным фигурантом "Катаргейта", который согласился признать вину и дать показания о том, как работала коррупционная сеть в Европарламенте. По словам Кеннеса, бывший евродепутат расскажет все, что произошло с 2014 года - "или даже раньше, если речь идет о контактных лицах".

"Речь идет не просто о том, чтобы объяснить, что "в такой-то день я впервые получил 1000 евро", а о том, что ему придется объяснить всю историю", - объясняет адвокат.

Ожидается, что в Бельгии также допросят жену и дочь Панцери, которые также причастны к "Катаргейту", но, по словам источника AFP, это может и не понадобиться, если суд признает достаточными показания бывшего евродепутата.

Напомним, на прошлой неделе прокуратура Бельгии объявила, что Панцери как один из главных подозреваемых по делу о коррупционном скандале в Европарламенте, согласился раскрыть информацию об этом деле в обмен на более мягкий приговор.

Напомним, коррупционный скандал связан с подкупом действующих и бывших должностных лиц Европарламента. В рамках расследования, среди прочих, была взята под стражу уже бывшая вице-президент Ева Кайли, которую обвиняют в незаконном лоббизме в пользу Катара.

В связи с расследованием Европарламент приостановил голосование по предоставлению гражданам Катара безвизового режима с ЕС, а также отстранил от должности подозреваемую в коррупции Кайли.

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