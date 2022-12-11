У Європарламенті пропонують відкласти всі ініціативи щодо Катару через розслідування про лобізм

Вже від кількох політичних груп у Європарламенті пролунали заклики на найближчий час відкласти розгляд питань, які стосувалися Катару, на тлі корупційного розслідування щодо посадовців Європарламенту стосовно можливого лобізму на користь цієї країни.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Зокрема, йдеться про ініціативу спрощення візового режиму - таке обговорення щодо Катару і Кувейту мали офіційно анонсувати у Європарламенті з понеділка.

"Група "Зелених" виступає проти того, щоб Катар отримав спрощення візового режиму за цих обставин. Спершу потрібно переконатися, що на євродепутатів чи співробітників Європарламенту, які працювали над проєктом, не було впливу", - заявив депутат від "Зелених" Ерік Маркард, який працював над цією ініціативою.

Ліві й соціальні демократи також закликали відкласти перемовини. "Доки немає ясності щодо масштабів впливу катарських грошей, про спрощення візового режиму не може йтися", - заявив співголова "Лівих" Мартін Шірдеван.

Соціал-демократи ще у п’ятницю закликали призупинити роботу над усіма документами і голосуваннями, пов’язаними з країнами Перської затоки, у тому числі щодо візового режиму та запланованих візитів.

Нагадаємо, у Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що у рамках розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі. Стверджується, що вона фігурує у справі про незаконний лобізм на користь Катару в установі ЄС.

У п’ятницю ввечері Кайлі виключили з її власної політичної партії у Греції та призупинили її членство у політичній групі в Європейському парламенті. Згодом президентка Європарламенту заявила про призупинення її мандату заступниці у зв'язку з розслідуванням.