Вісім європейських країн приєднались до продовження санкцій ЄС через агресію Росії

Окрім членів Європейського Союзу, ще вісім країн Європи приєднались до рішення блоку про персональні санкції проти осіб у зв’язку з воєнною агресією Росії проти України, які були продовжені у вересні 2022 року.

Про це, як передає "Європейська правда", в понеділок оголосила Рада Євросоюзу.

"Країни-кандидати на членство Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія і Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі й члени Європейської економічної зони Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія приєднуються до рішення Ради", – йдеться в повідомленні.

Це рішення Європейський Союз узяв до уваги, зазначивши, що "вітає його".

Нагадаємо, 14 вересня 2022 року Рада ЄС офіційно підтвердила продовження на шість місяців санкцій проти 1206 фізичних та 108 юридичних осіб, більшість із яких потрапили під обмеження "у відповідь на невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України".

Таким чином, санкції продовжують діяти до 15 березня 2023 року.

Перед тим з’являлась інформація, що Будапешт пригрозив завадити продовженню деяких блоків санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо і далі збережуться персональні санкції проти трьох російських олігархів – Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. На додачу, Угорщина домагалася винятків з санкцій щодо російських банків для гуманітарних організацій.

Хоча тоді Угорщина відступила від своїх вимог, вона порушила їх знову в січні.