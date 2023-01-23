Восемь европейских стран присоединились к продлению санкций ЕС из-за агрессии России

Кроме членов Европейского Союза, еще восемь стран Европы присоединились к решению блока о персональных санкциях против лиц в связи с военной агрессией России против Украины, которые были продлены в сентябре 2022 года.

Об этом, как передает "Европейская правда", в понедельник объявил Совет Евросоюза.

"Страны-кандидаты на членство Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли и члены Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к решению Совета", - говорится в сообщении.

Это решение Европейский Союз принял во внимание, отметив, что "приветствует его".

Напомним, 14 сентября 2022 года Совет ЕС официально подтвердил продление на шесть месяцев санкций против 1206 физических и 108 юридических лиц, большинство из которых попали под ограничения "в ответ на неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины".

Таким образом, санкции продолжают действовать до 15 марта 2023 года.

Перед тем появлялась информация, что Будапешт пригрозил помешать продолжению некоторых блоков санкций Евросоюза против России, если и дальше сохранятся персональные санкции против трех российских олигархов - Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. В дополнение, Венгрия добивалась исключений из санкций в отношении российских банков для гуманитарных организаций.

Хотя тогда Венгрия отступила от своих требований, она подняла их снова в январе.