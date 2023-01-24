Адміністрація США висловила занепокоєння Пекіну через нелетальну військову допомогу Росії - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена нещодавно висловила занепокоєння Китаю щодо наявних у неї доказів того, що китайські компанії продали Росії нелетальне обладнання для використання у війні в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN із посиланням на джерела, знайомі з американською та європейською розвідкою.

Серед проданого обладнання - бронежилети і каски, але без потужної військової допомоги, про яку просила Росія.

За словами одного з американських чиновників, передача обладнання "викликає занепокоєння", але на даному етапі Вашингтону не зрозуміло, чи знає про це центральний уряд у Пекіні. Хоча державні підприємства домінують в економіці Китаю, не всі вони підлягають постійному нагляду.

Деякі американські чиновники вважають, що китайський уряд знає про передачу обладнання і повинен вжити заходів, щоб зупинити її, сказав другий чиновник.

Державний секретар Ентоні Блінкен поїде до Китаю найближчими тижнями, і, як очікується, передача обладнання стане темою для обговорення, сказав другий чиновник.

Якщо адміністрація Байдена дійде висновку, що центральний уряд Китаю навмисно надає допомогу російському вторгненню - або свідомо допускає таку допомогу - адміністрація повинна буде вирішити, наскільки жорстко реагувати. Ще з перших днів війни головні помічники Байдена попереджали Китай про потенційні наслідки, якщо Китай вирішить підтримати Росію в конфлікті.

США вважають, що на початку війни Китай мав намір продати летальну зброю Росії для використання в Україні, заявив американський чиновник. Але з тих пір Китай значно скоротив свої плани і адміністрація Байдена вважає це перемогою.

Представники американської розвідки постійно заявляють, що не бачили жодних доказів того, що Китай надавав летальну допомогу Росії.