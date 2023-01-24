Администрация США выразила беспокойство Пекину из-за нелетальной военной помощи России - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена недавно выразила обеспокоенность Китая относительно имеющихся у нее доказательств того, что китайские компании продали России нелетальное оборудование для использования в войне в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с американской и европейской разведкой.

Среди проданного оборудования - бронежилеты и каски, но без мощной военной помощи, о которой просила Россия.

По словам одного из американских чиновников, передача оборудования "вызывает беспокойство", но на данном этапе Вашингтону не понятно, знает ли об этом центральное правительство в Пекине. Хотя государственные предприятия доминируют в экономике Китая, не все они подлежат постоянному надзору.

Некоторые американские чиновники считают, что китайское правительство знает о передаче оборудования и должно принять меры, чтобы остановить ее, сказал второй чиновник.

Государственный секретарь Энтони Блинкен поедет в Китай в ближайшие недели, и, как ожидается, передача оборудования станет темой для обсуждения, сказал второй чиновник.

Если администрация Байдена придет к выводу, что центральное правительство Китая намеренно оказывает помощь российскому вторжению - или сознательно допускает такую помощь - администрация должна будет решить, насколько жестко реагировать. Еще с первых дней войны главные помощники Байдена предупреждали Китай о потенциальных последствиях, если Китай решит поддержать Россию в конфликте.

США считают, что в начале войны Китай намеревался продать летальное оружие России для использования в Украине, заявил американский чиновник. Но с тех пор Китай значительно сократил свои планы и администрация Байдена считает это победой.

Представители американской разведки постоянно заявляют, что не видели никаких доказательств того, что Китай оказывал летальную помощь России.