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В Україні завершили проєкт заводу з виробництва дронів Bayraktar

Вівторок, 24 січня 2023, 19:07

За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, проєкт заводу з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar TB2 вже завершено, також підготовлена необхідна юридична база.

Про це, як передає "Європейська правда", дипломат сказав на брифінгу в "Медіацентрі Україна – Укрінформ" у вівторок.

"На сьогодні сформовано всю правову базу, уже, як ви знаєте, ратифікована відповідна міжнародна угода, є компанія, яка зараз діє в Україні, вона завершила підготовку фізичного проєкту... Ми очікуємо, що завод запрацює протягом двох наступних років і почне випускати вироби з українськими комплектуючими", – зазначив Боднар.

Він нагадав, що днями безпілотний винищувач Kızılelma з українським двигуном, розроблений компанією Baykar, успішно пройшов друге льотне випробування.

"Це є свідченням того, наскільки тісно ми співпрацюємо і приносимо конкретні результати, зокрема, сподіваюсь, для майбутнього зміцнення безпеки України", – сказав дипломат.

Угода між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, яка дозволить налагодити в Україні виробництво Bayraktar, була підписана президентами двох країн ще в лютому 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення РФ.

У грудні Верховна Рада ратифікувала угоду.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, безпілотники, що вироблятимуться на заводі в Україні, будуть обладнувати двигунами українського виробництва. Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління Bayraktar різних категорій.

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Туреччина

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