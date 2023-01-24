В Украине завершили проект завода по производству дронов Bayraktar

По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, проект завода по производству турецких беспилотников Bayraktar TB2 уже завершен, также подготовлена необходимая юридическая база.

Об этом, как передает "Европейская правда", дипломат сказал на брифинге в "Медиацентре Украина - Укринформ" во вторник.

"На сегодня сформирована вся правовая база, уже, как вы знаете, ратифицировано соответствующее международное соглашение, есть компания, которая сейчас действует в Украине, она завершила подготовку физического проекта... Мы ожидаем, что завод заработает в течение двух следующих лет и начнет выпускать изделия с украинскими комплектующими", - отметил Боднар.

Он напомнил, что на днях беспилотный истребитель Kızılelma с украинским двигателем, разработанный компанией Baykar, успешно прошел второе летное испытание.

"Это является свидетельством того, насколько тесно мы сотрудничаем и приносим конкретные результаты, в частности, надеюсь, для будущего укрепления безопасности Украины", - сказал дипломат.

Соглашение между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое позволит наладить в Украине производство Bayraktar, было подписано президентами двух стран еще в феврале 2022 года, до начала полномасштабного вторжения РФ.

В декабре Верховная Рада ратифицировала соглашение.

По словам министра обороны Алексея Резникова, беспилотники, которые будут производиться на заводе в Украине, будут оборудовать двигателями украинского производства. Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов по управлению Bayraktar различных категорий.