У Боснії затверджено новий уряд з першою жінкою-прем’єркою

Парламент Боснії в середу затвердив новий уряд на чолі з першою жінкою-прем'єр-міністром цієї маленької балканської країни, що повинен буде провести масштабні реформи, необхідні для просування заявки Боснії на вступ до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Уряд підтримали депутати від 10 політичних партій, які подолали свої ідеологічні розбіжності, щоб сформувати коаліцію після жовтневих виборів у етнічно розділеній країні.

Згідно з конституцією Боснії, до складу коаліції увійшли представники трьох основних етнічних груп - боснійці, хорвати і серби.

Дев'ять міністрів були запропоновані прем'єркою Боряною Крішто, етнічною хорваткою.

У грудні минулого року ЄС вирішив додати Боснію до списку офіційних кандидатів на вступ до Євросоюзу, незважаючи на постійну критику способу управління країною.

Але в рамках процесу вступу уряд Крішто повинен буде ухвалити та впровадити низку політичних, соціальних та економічних реформ.

На саміті 15 грудня лідери держав-членів Євросоюзу підтвердили рекомендацію Єврокомісії та надали Боснії та Герцеговині статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

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