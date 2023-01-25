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В Боснии утвердили новое правительство с первой женщиной-премьером

Среда, 25 января 2023, 17:34

Парламент Боснии в среду утвердил новое правительство во главе с первой женщиной-премьер-министром этой маленькой балканской страны, которое должно будет провести масштабные реформы, необходимые для продвижения заявки Боснии на вступление в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Правительство поддержали депутаты от 10 политических партий, которые преодолели свои идеологические разногласия, чтобы сформировать коалицию после октябрьских выборов в этнически разделенной стране.

Согласно конституции Боснии, в состав коалиции вошли представители трех основных этнических групп - боснийцы, хорваты и сербы.

Девять министров были предложены премьером Боряной Кришто, этнической хорваткой.

В декабре прошлого года ЕС решил добавить Боснию в список официальных кандидатов на вступление в Евросоюз, несмотря на постоянную критику способа управления страной. 

Но в рамках процесса вступления правительство Кришто должно будет принять и внедрить ряд политических, социальных и экономических реформ.

На саммите 15 декабря лидеры государств-членов Евросоюза подтвердили рекомендацию Еврокомиссии и предоставили Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

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Босния и Герцеговина Вступление в ЕС

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