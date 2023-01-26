Голова Мюнхенської конференції: нерішучість Шольца лишила гіркий післясмак

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген розкритикував канцлера Олафа Шольца за нерішучість у питанні постачання бойових танків Leopard в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Handelsblatt.

За його словами, нерішучість канцлера лишила "гіркий післясмак".

"Німеччина повинна була зробити це набагато раніше" – сказав Гойсген.

За його словами, Німеччина постійно підвищує очікування і претензії на лідерство в Європі. "А потім не може робити мінімальний мінімум" - зазначив він.

З точки зору Гойсгена, неправильно ставити себе в залежність від США в таких питаннях. "Всі говорять: європейський суверенітет, ми повинні стояти на власних ногах", - сказав Гойсген.

У середу федеральний уряд пообіцяв Україні 14 танків Leopard 2 зі складів Бундесверу. Інші країни, такі як США, також оголосили, що поставлять танки Києву.

Надання Україні основних бойових танків є правильним рішенням, підкреслив Гойсген. "Йдеться про допомогу українцям. Адже саме українці щодня піддаються цим атакам" – наголосив він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент РФ Владімір Путін не шкодує ресурсів і готується до довгої війни, але йому не варто розраховувати, що підтримка Заходом України ослабне.