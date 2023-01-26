Глава Мюнхенской конференции: нерешительность Шольца оставила горькое послевкусие

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген раскритиковал канцлера Олафа Шольца за нерешительность в вопросе поставки боевых танков Leopard в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Handelsblatt.

По его словам, нерешительность канцлера оставила "горькое послевкусие".

"Германия должна была сделать это гораздо раньше", - сказал Хойсген.

По его словам, Германия постоянно повышает ожидания и претензии на лидерство в Европе. "А потом не может делать минимальный минимум", - отметил он.

С точки зрения Хойсгена, неправильно ставить себя в зависимость от США в таких вопросах. "Все говорят: европейский суверенитет, мы должны стоять на собственных ногах", - сказал он.

В среду федеральное правительство пообещало Украине 14 танков Leopard 2 со складов Бундесвера. Другие страны, такие как США, также объявили, что поставят танки Киеву.

Предоставление Украине основных боевых танков является правильным решением, подчеркнул Хойсген. "Речь идет о помощи украинцам. Ведь именно украинцы ежедневно подвергаются этим атакам", - подчеркнул он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент РФ Владимир Путин не жалеет ресурсов и готовится к долгой войне, но ему не стоит рассчитывать, что поддержка Западом Украины ослабнет.