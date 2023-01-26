У Нарві відкинули пропозицію МЗС Естонії припинити консульську допомогу для росіян

Міська голова естонської Нарви Катрі Райк відповіла відмовою на пропозицію міністра закордонних справ країни Урмаса Рейнсалу припинити безоплатно допомагати неурядовій організації, яка надає консульські послуги посольству Росії в Естонії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в коментарі ERR.

"Ми обговорили ситуацію з міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу. У нього був погляд, що місто не повинно допомагати з консульськими послугами посольства РФ і що ми повинні це припинити. Моя відповідь – ми не будемо переглядати це рішення. Це рішення міськуправи", – сказала Райк.

Вона пояснила, що в Нарві 36% населення становлять громадяни Росії, які "живуть у нас законно, вони можуть тут жити".

Раніше в четвер очільник естонського МЗС заявив, що зателефонував меру Нарви і "попросив місто припинити допомагати російській консульській місії з приміщенням".

"Естонія закрила російське генконсульство в Нарві на знак протесту проти злочинів, скоєних у Бучі та Ірпені. Міністерство закордонних справ пояснить посольству Росії правила проведення разових консульських місій в Естонії", – сказав Рейнсалу.

Як повідомлялось, міськуправа Нарви дозволила неурядовій організації "Нарвське товариство російських громадян" безоплатно раз на місяць користуватись приміщенням бібліотеки для надання консульських послуг росіянам міста.

"Це приміщення дано для надання консульських послуг. Там не обговорюється доля відносин між ЄС і Росією, там немає жодної політичної пропаганди. Люди можуть просто привести до ладу свої документи. Їм це потрібно, адже йдеться про людей у віці. Я вважаю такий підхід правильним і гуманним", – вважає Райк.

Раніше цього тижня стало відомо, що посол Росії в Естонії на початку лютого повинен залишити країну після зниження рівня дипломатичних відносин між країнами. У відповідь Росія зобов’язала посла Естонії Маргуса Лайдре виїхати з країни до 7 лютого, а також відкликає свого посла у Таллінні.