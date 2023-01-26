В Нарве отвергли предложение МИД Эстонии прекратить консульскую помощь для россиян
Городской голова эстонской Нарвы Катри Райк ответила отказом на предложение министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу прекратить безвозмездно помогать неправительственной организации, которая предоставляет консульские услуги посольству России в Эстонии.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в комментарии ERR.
"Мы обсудили ситуацию с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу. У него был взгляд, что город не должен помогать с консульскими услугами посольства РФ и мы должны это прекратить. Мой ответ - мы не будем пересматривать это решение. Это решение горсовета", - сказала Райк.
Она пояснила, что в Нарве 36% населения составляют граждане России, которые "живут у нас законно, они могут здесь жить".
Ранее в четверг глава эстонского МИД заявил, что позвонил мэру Нарвы и "попросил город прекратить помогать российской консульской миссии с помещением".
"Эстония закрыла российское генконсульство в Нарве в знак протеста против преступлений, совершенных в Буче и Ирпене. Министерство иностранных дел объяснит посольству России правила проведения разовых консульских миссий в Эстонии", - сказал Рейнсалу.
Как сообщалось, горсовет Нарвы разрешил неправительственной организации "Нарвское общество российских граждан" бесплатно раз в месяц пользоваться помещением библиотеки для предоставления консульских услуг русским города.
"Это помещение дано для оказания консульских услуг. Там не обсуждается судьба отношений между ЕС и Россией, там нет никакой политической пропаганды. Люди могут просто привести в порядок свои документы. Им это нужно, ведь речь идет о людях в возрасте. Я считаю такой подход правильным и гуманным", - считает Райк.
Ранее на этой неделе стало известно, что посол России в Эстонии в начале февраля должен покинуть страну после снижения уровня дипломатических отношений между странами. В ответ Россия обязала посла Эстонии Маргуса Лайдре уехать из страны до 7 февраля, а также отзывает своего посла в Таллинне.