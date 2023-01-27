Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЄС хоче висилати більше нелегальних мігрантів, їх кількість зросла до рекордного рівня

П'ятниця, 27 січня 2023, 07:42

В Європейському Союзі шукають шляхи стримування нелегальної імміграції та вислання більшої кількості людей, що відродило суперечливі ідеї щодо прикордонних парканів та центрів притулку за межами Європи.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Прикордонне агентство ЄС Frontex повідомило про 330 000 нелегальних перетинів кордону минулого року, що є найвищим показником з 2016 року, з різким збільшенням на західнобалканському маршруті.

"Ми маємо величезне збільшення кількості нелегальних мігрантів. У нас дуже низький рівень повернення, і я бачу, що ми можемо досягти тут значного прогресу", - заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон на переговорах 27 міністрів міграції ЄС.

Данія, Нідерланди та Латвія були серед тих, хто закликав до посилення тиску за допомогою віз та допомоги у розвитку близько 20 країн - включаючи Ірак та Сенегал - які, на думку ЄС, не співпрацюють у питанні повернення своїх громадян, які не мають права перебувати в Європі.

Лише близько п'ятої частини таких людей повертається назад, і ще однією перешкодою є недостатні ресурси та координація з боку ЄС.

Переговори міністрів відбуваються напередодні саміту лідерів ЄС, який відбудеться 9-10 лютого. Згідно з проектом їхнього спільного рішення, з яким ознайомилося агентство Reuters, вони також прагнутимуть збільшити кількість повернень мігрантів.

"Загальна економічна криза змушує такі країни, як Туніс, перетворюватися з транзитної країни на країну, куди місцеві жителі також хочуть виїхати. Це змінює ситуацію. Але це все ще дуже керовано, особливо якщо ЄС діє разом", - сказав чиновник ЄС.

Нагадаємо, Швеція, яка зараз головує в Європейському Союзі, розпочне інформаційну кампанію, щоб стримати мігрантів від приїзду до країни.

Раніше Єврокомісія представила "нову стратегію роботи", спрямовану на збільшення кількості випадків повернення нелегальних мігрантів у країни проживання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
міграційна криза

Статті

Перемога для Донбасу: все про рішення євросуду, яке змінить думку світу про агресію РФ

Це рішення стало абсолютною перемогою України. Окрім того, воно матиме реальний фінансовий вимір для багатьох українських бізнесів, а подекуди і для пересічних громадян...
26 січня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, зі Страсбурга

Косово в обмін на санкції: чому Белград пішов на поступки у принциповому для себе питанні

Тиск Заходу спрацював: Белград дав згоду на розроблений Францією та Німеччиною план нормалізації відносин із Косовом.
26 січня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

Російська зброя для Ірану: які нові ризики створює поглиблення "альянсу ізгоїв"

Іран підтвердив, що очікує від Росії великий пакет військової допомоги, більшу частину якого Тегеран сподівається отримати найближчим часом.
25 січня 2023 — Віра Константинова, для Європейської правди