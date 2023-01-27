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ЕС хочет высылать больше нелегальных мигрантов, их количество выросло до рекордного уровня

Пятница, 27 января 2023, 07:42

В Европейском Союзе ищут пути сдерживания нелегальной иммиграции и высылки большего количества людей, что возродило противоречивые идеи относительно пограничных заборов и центров убежища за пределами Европы.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Пограничное агентство ЕС Frontex сообщило о 330 000 нелегальных пересечений границы в прошлом году, что является самым высоким показателем с 2016 года, с резким увеличением на западнобалканском маршруте.

"Мы имеем огромное увеличение количества нелегальных мигрантов. У нас очень низкий уровень возврата, и я вижу, что мы можем достичь здесь значительного прогресса", - заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон на переговорах 27 министров миграции ЕС.

Дания, Нидерланды и Латвия были среди тех, кто призвал к усилению давления с помощью виз и помощи в развитии около 20 стран - включая Ирак и Сенегал - которые, по мнению ЕС, не сотрудничают в вопросе возвращения своих граждан, которые не имеют права находиться в Европе.

Лишь около пятой части таких людей возвращается обратно, и еще одним препятствием является недостаточные ресурсы и координация со стороны ЕС.

Переговоры министров проходят накануне саммита лидеров ЕС, который состоится 9-10 февраля. Согласно проекту их совместного решения, с которым ознакомилось агентство Reuters, они также будут стремиться увеличить количество возвращений мигрантов.

"Общий экономический кризис заставляет такие страны, как Тунис, превращаться из транзитной страны в страну, куда местные жители также хотят уехать. Это меняет ситуацию. Но это все еще очень управляемо, особенно если ЕС действует вместе", - сказал чиновник ЕС.

Напомним, Швеция, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе, начнет информационную кампанию, чтобы сдержать мигрантов от приезда в страну.

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миграционный кризис

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