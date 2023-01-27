Латвия окажет медицинскую помощь 120 раненым украинским военным

Продолжая сотрудничество латвийских и украинских медучреждений, Латвия и в этом году планирует оказывать медицинскую помощь раненым украинским военным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал LSM.

По информации Минздрава Латвии, всего в текущем году планируется принять около 120 человек.

Глава министерства Лига Менгельсоне встретилась с микрохирургами Олафом Либермансом и Мартиньшем Малзубрисом, чтобы обсудить возможности реконструктивной хирургии в латвийских стационарах - эти медики неоднократно оперировали раненых в Украине. Она подчеркнула, что Латвия продолжит поддерживать украинский народ. Сейчас страна помогает пострадавшим на войне в рамках договора о сотрудничестве между двумя странами.

Выслушав рекомендации микрохирургов, министр планирует обсудить возможности улучшения медпомощи в стационарных и реабилитационных учреждениях, отметили в ведомстве.

В 2022 году в Латвию доставили и оказали медицинскую помощь в Рижской Восточной клинической университетской больнице и Национальном реабилитационном центре "Вайвари" 130 раненым.