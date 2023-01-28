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Чеські сайти на тлі виборів президента атакували російські хакери

Субота, 28 січня 2023, 08:24

Під час другого туру виборів президента Чехії деякі чеські сайти атакували російські хакери на чолі з групою NoName057(16).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Czech Radio.

Серед іншого, вони здійснили атаку на інтернат-сторінки кандидата на пост президента Петра Павела, на сайт "Сторож держави" (Hlídač státu) і на сайт Міністерства закордонних справ Чехії.

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Про це повідомила компанія із забезпечення безпеки Check Point, яка попередила, що атаки можуть тривати протягом вихідних днів і бути спрямовані на сайти, які публікують результати виборів.

"Ми можемо підтвердити, що сайт Міністерства закордонних справ став мішенню кібератаки, що, однак, не мало серйозних наслідків для інформаційної безпеки", - повідомила агентству ČTK прессекретарка відомства Мар'яна Вернерова.

Аналогічні атаки було зафіксовано і під час першого туру виборів президента Чехії.

Нагадаємо, у Чехії 27 січня почалося голосування у другому турі президентських виборів, за посаду змагаються колишній генерал НАТО Петр Павел та експрем’єр, лідер партії ANO Андрей Бабіш. 

Про те, який вплив на Україну матимуть вибори у Чехії і як вони можуть вплинути на зовнішній курс Праги, читайте в публікації Олігарх проти генерала: чим важливі для України президентські вибори у Чехії.

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Чехія Росія

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