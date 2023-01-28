Чешские сайты на фоне выборов президента атаковали российские хакеры

Во время второго тура выборов президента Чехии некоторые чешские сайты атаковали российские хакеры во главе с группой NoName057(16).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio.

Среди прочего, они совершили атаку на интернат-страницы кандидата на пост президента Петра Павела, на сайт "Сторож государства" (Hlídač státu) и на сайт Министерства иностранных дел Чехии.

Об этом сообщила компания по обеспечению безопасности Check Point, которая предупредила, что атаки могут продолжаться в течение выходных дней и быть направлены на сайты, которые публикуют результаты выборов.

"Мы можем подтвердить, что сайт Министерства иностранных дел стал мишенью кибератаки, что, однако, не имело серьезных последствий для информационной безопасности", - сообщила агентству ČTK пресс-секретарь ведомства Марьяна Вернерова.

Аналогичные атаки были зафиксированы и во время первого тура выборов президента Чехии.

Напомним, в Чехии 27 января началось голосование во втором туре президентских выборов, за пост соревнуются бывший генерал НАТО Петр Павел и экс-премьер, лидер партии ANO Андрей Бабиш.

О том, какое влияние на Украину будут иметь выборы в Чехии и как они могут повлиять на внешний курс Праги читайте в материале Олигарх против генерала: чем важны для Украины президентские выборы в Чехии.







