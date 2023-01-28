Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Чешские сайты на фоне выборов президента атаковали российские хакеры

Суббота, 28 января 2023, 08:24

Во время второго тура выборов президента Чехии некоторые чешские сайты атаковали российские хакеры во главе с группой NoName057(16).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio.

Среди прочего, они совершили атаку на интернат-страницы кандидата на пост президента Петра Павела, на сайт "Сторож государства" (Hlídač státu) и на сайт Министерства иностранных дел Чехии.

В Чехии предъявили обвинения учительнице, отрицавшей войну в Украине

Об этом сообщила компания по обеспечению безопасности Check Point, которая предупредила, что атаки могут продолжаться в течение выходных дней и быть направлены на сайты, которые публикуют результаты выборов.

"Мы можем подтвердить, что сайт Министерства иностранных дел стал мишенью кибератаки, что, однако, не имело серьезных последствий для информационной безопасности", - сообщила агентству ČTK пресс-секретарь ведомства Марьяна Вернерова.

Аналогичные атаки были зафиксированы и во время первого тура выборов президента Чехии.

Напомним, в Чехии 27 января началось голосование во втором туре президентских выборов, за пост соревнуются бывший генерал НАТО Петр Павел и экс-премьер, лидер партии ANO Андрей Бабиш. 

О том, какое влияние на Украину будут иметь выборы в Чехии и как они могут повлиять на внешний курс Праги читайте в материале Олигарх против генерала: чем важны для Украины президентские выборы в Чехии.




Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия Россия

Статьи

Лед тронулся: как нейтральная Швейцария склоняется к реэкспорту вооружений в Украину

Швейцария сделала первый шаг к тому, чтобы разрешить реэкспорт собственного оружия в Украину. Почему это важно и кто там выступает за и против помощи Киеву? (укр.)
27 января 2023 — Марианна Фахурдинова, для Европейской правды

На шаг ближе к Гааге: как Совет Европы готовит трибунал для Путина и Лукашенко

В Гааге должны создать "суд одного преступления" для наказания руководства России и Беларуси за преступление агрессии, совершенное ими против Украины...
27 января 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, из Страсбурга

Косово в обмен на санкции: почему Белград пошел на уступки в принципиальном для себя вопросе

Давление Запада сработало: Белград дал согласие на разработанный Францией и Германией план по нормализации отношений с Косовом (укр.)
26 января 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда