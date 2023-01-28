"Зараз не пріоритет": у Британії допустили надання винищувачів після вигнання військ РФ - ЗМІ

У Повітряних силах Великої Британії допустили передачу Україні винищувачів вже після того, як російські війська будуть витіснені з української території.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Telegraph з посиланням на власні джерела.

Видання опублікувало статтю, присвячену занепокоєнням у британській армії стосовно того, що повітряні сили та флот не докладають достатньо зусиль для надання підтримки Україні.

Видання нагадало, що президент України Володимир Зеленський закликав західні країни слідом за танками надати Україні винищувачі.

Одне високопоставлене джерело у ВПС Британії відреагувало на це, що "ніколи не можна говорити ніколи" щодо можливості відправки літаків, однак кілька застерегли, що "зараз це не є пріоритетом".

Джерела додали, що такий сценарій може настати, коли "Росію виженуть з України, і українцям потрібно буде здійснювати повітряну патрульну місію для захисту свого повітряного простору".

Інше високопоставлене джерело в оборонному відомстві захистило відсутність підтримки з боку ВПС і ВМС.

"Наш комплект набагато складніший у використанні, і на ньому потрібно більше часу для навчання. Це дуже відрізняється від навчання піхоти на танках", - зазначило джерело.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні висловився проти надання Україні німецьких винищувачів. "Про це не може бути і мови", - сказав він.

Між тим, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра минулого тижня сказав, що у Нідерландів "немає табу" на обговорення запиту про F-16, якби такий надійшов від України, а в уряді Словаччини прямо говорили про плани віддати Україні радянські МіГ-29.