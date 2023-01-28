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"Сейчас не приоритет": в Британии допустили предоставление истребителей после изгнания войск РФ - СМИ

Суббота, 28 января 2023, 09:43

В Воздушных силах Великобритании допустили передачу Украине истребителей уже после того, как российские войска будут вытеснены с украинской территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Издание опубликовало статью, посвященную беспокойству в британской армии относительно того, что воздушные силы и флот не прилагают достаточно усилий для оказания поддержки Украине.

Большинство немцев поддерживают поставки Киеву танков, но не истребителей 

Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны вслед за танками предоставить Украине истребители.

Один высокопоставленный источник в ВВС Великобритании отреагировал на это, что "никогда нельзя говорить никогда" о возможности отправки самолетов, однако несколько предостерегли, что "сейчас это не является приоритетом".

Источники добавили, что такой сценарий может наступить, когда "Россию выгонят из Украины, и украинцам нужно будет осуществлять воздушную патрульную миссию для защиты своего воздушного пространства".    

Другой высокопоставленный источник в оборонном ведомстве защитил отсутствие поддержки со стороны ВВС и ВМС.

"Наш комплект намного сложнее в использовании, и на нем требуется больше времени для обучения. Это очень отличается от обучения пехоты на танках", - отметил источник.

Министр обороны Германии Борис Писториус накануне высказался против предоставления Украине немецких истребителей. "Об этом не может быть и речи", - сказал он.

Между тем, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе сказал, что у Нидерландов "нет табу" на обсуждение запроса о F-16, если бы такой поступил от Украины, а в правительстве Словакии прямо говорили о планах отдать Украине советские МиГ-29. 


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Великобритания Война с РФ

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