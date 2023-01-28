"Сейчас не приоритет": в Британии допустили предоставление истребителей после изгнания войск РФ - СМИ

В Воздушных силах Великобритании допустили передачу Украине истребителей уже после того, как российские войска будут вытеснены с украинской территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Издание опубликовало статью, посвященную беспокойству в британской армии относительно того, что воздушные силы и флот не прилагают достаточно усилий для оказания поддержки Украине.

Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны вслед за танками предоставить Украине истребители.

Один высокопоставленный источник в ВВС Великобритании отреагировал на это, что "никогда нельзя говорить никогда" о возможности отправки самолетов, однако несколько предостерегли, что "сейчас это не является приоритетом".

Источники добавили, что такой сценарий может наступить, когда "Россию выгонят из Украины, и украинцам нужно будет осуществлять воздушную патрульную миссию для защиты своего воздушного пространства".

Другой высокопоставленный источник в оборонном ведомстве защитил отсутствие поддержки со стороны ВВС и ВМС.

"Наш комплект намного сложнее в использовании, и на нем требуется больше времени для обучения. Это очень отличается от обучения пехоты на танках", - отметил источник.

Министр обороны Германии Борис Писториус накануне высказался против предоставления Украине немецких истребителей. "Об этом не может быть и речи", - сказал он.

Между тем, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе сказал, что у Нидерландов "нет табу" на обсуждение запроса о F-16, если бы такой поступил от Украины, а в правительстве Словакии прямо говорили о планах отдать Украине советские МиГ-29.



