Прем’єрка Естонії розкритикувала допуск росіян і білорусів на Олімпіаду: "Час посилювати ізоляцію"

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас розкритикувала рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити громадянам Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх у 2024 році під нейтральним прапором.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Розчарована рішенням МОК дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. (Це) політично й морально неправильно – час посилювати ізоляцію, а не поступатися Росії", – написала Каллас у Twitter.

"Спорт – це інструмент російської пропагандистської машини, ігнорувати який означає стати на бік агресії", – додала вона, ретвітнувши звернення президента України Володимира Зеленського.

Disappointed by @Olympics decision to allow Russian and Belarusian athletes to attend 2024 Paris games. Politically and morally wrong – time to strengthen isolation, not give in to Russia. Sport is a tool in Russia’s propaganda machine, ignoring that means siding with aggression. https://t.co/MkNmAL7cIW