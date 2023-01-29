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Прем’єрка Естонії розкритикувала допуск росіян і білорусів на Олімпіаду: "Час посилювати ізоляцію"

Неділя, 29 січня 2023, 13:05

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас розкритикувала рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити громадянам Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх у 2024 році під нейтральним прапором.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Розчарована рішенням МОК дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. (Це) політично й морально неправильно – час посилювати ізоляцію, а не поступатися Росії", – написала Каллас у Twitter.

"Спорт – це інструмент російської пропагандистської машини, ігнорувати який означає стати на бік агресії", – додала вона, ретвітнувши звернення президента України Володимира Зеленського.

У зверненні Зеленський оголосив про початок "марафону чесності", який буде спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників Росії.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах після цього заявив, що хоче "вивчити можливість" повернення атлетів із Росії та Білорусі в міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.

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Естонія

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