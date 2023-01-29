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Премьер Эстонии раскритиковала допуск россиян и белорусов на Олимпиаду: "Пора усиливать изоляцию"

Воскресенье, 29 января 2023, 13:05

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение Международного олимпийского комитета разрешить гражданам России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх в 2024 году под нейтральным флагом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Разочарована решением МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. (Это) политически и морально неправильно - время усиливать изоляцию, а не уступать России", - написала Каллас в Twitter.

"Спорт - это инструмент российской пропагандистской машины, игнорировать который означает стать на сторону агрессии", - добавила она, ретвитнув обращение президента Украины Владимира Зеленского.

В обращении Зеленский объявил о начале "марафона честности", который будет направлен на очищение руководства международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить в мировой спорт представителей России.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах после этого заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.

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Эстония

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