Премьер Эстонии раскритиковала допуск россиян и белорусов на Олимпиаду: "Пора усиливать изоляцию"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение Международного олимпийского комитета разрешить гражданам России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх в 2024 году под нейтральным флагом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Разочарована решением МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. (Это) политически и морально неправильно - время усиливать изоляцию, а не уступать России", - написала Каллас в Twitter.

"Спорт - это инструмент российской пропагандистской машины, игнорировать который означает стать на сторону агрессии", - добавила она, ретвитнув обращение президента Украины Владимира Зеленского.

