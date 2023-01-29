Країни Північної Європи просять своїх громадян у Туреччині бути пильними

Фінляндія слідом за Швецією, Данією і Норвегією закликала своїх громадян у Туреччині уникати місць масового скупчення людей і демонстрацій на тлі напруженості у відносинах між країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У суботу ввечері міністерство закордонних справ Фінляндії розіслало текстові повідомлення фінам у Туреччині, які подали декларацію на поїздку, із закликом уникати скупчень людей, а також з іншими застереженнями.

Відомство поки що не змінило свої загальні рекомендації щодо подорожей до Туреччини, які востаннє оновлювалися на початку грудня 2022 року. Там містяться заклики до фінів, які подорожують до цієї країни, проявляти особливу обережність.

МЗС Фінляндії, серед іншого, радять уникати будь-яких поїздок до прикордонного регіону Туреччини із Сирією, а також уникати без необхідності поїздок до східної Туреччини поблизу кордону з Іраном та Іраком.

"Ситуація з безпекою в країні може швидко погіршитися. Військова операція Туреччини на північному сході Сирії триває, і Туреччина продовжує свої антитерористичні операції на півночі Іраку", – йдеться на сайті міністерства.

Зазначимо, що також у суботу міністерство закордонних справ Туреччини попередило громадян про ризики подорожей до європейських країн через зростання "антиісламських, ксенофобських і расистських актів" у деяких із них.

Про які саме "антиісламські" акції йдеться, не уточнюється, але попередження МЗС Туреччини було опубліковане після того, як у Копенгагені дансько-шведський активіст Расмус Палудан спалив кілька примірників Корану.

Аналогічна антитурецька акція відбулась раніше біля посольства Туреччини у Стокгольмі, після чого Анкара призупинила тристоронні переговори зі Швецією та Фінляндією, заявивши, що розмовляти "безглуздо".