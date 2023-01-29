Страны Северной Европы просят своих граждан в Турции быть бдительными

Финляндия вслед за Швецией, Данией и Норвегией призвала своих граждан в Турции избегать мест массового скопления людей и демонстраций на фоне напряженности в отношениях между странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В субботу вечером министерство иностранных дел Финляндии разослало текстовые сообщения финнам в Турции, которые подали декларацию на поездку, с призывом избегать скоплений людей, а также с другими предостережениями.

Ведомство пока не изменило свои общие рекомендации по путешествиям в Турцию, которые последний раз обновлялись в начале декабря 2022 года. Там содержатся призывы к финнам, путешествующим в эту страну, проявлять особую осторожность.

МИД Финляндии, среди прочего, советуют избегать любых поездок в приграничный регион Турции с Сирией, а также избегать без необходимости поездок в восточную Турцию вблизи границы с Ираном и Ираком.

"Ситуация с безопасностью в стране может быстро ухудшиться. Военная операция Турции на северо-востоке Сирии продолжается, и Турция продолжает свои антитеррористические операции на севере Ирака", - говорится на сайте министерства.

Отметим, что также в субботу министерство иностранных дел Турции предупредило граждан о рисках путешествий в европейские страны из-за роста "антиисламских, ксенофобских и расистских актов" в некоторых из них.

О каких именно "антиисламских" акциях идет речь, не уточняется, но предупреждение МИД Турции было опубликовано после того, как в Копенгагене датско-шведский активист Расмус Палудан сжег несколько экземпляров Корана.

Аналогичная антитурецкая акция состоялась ранее возле посольства Турции в Стокгольме, после чего Анкара приостановила трехсторонние переговоры со Швецией и Финляндией, заявив, что разговаривать "бессмысленно".