За першу добу прощатися з померлим Папою Римським Бенедиктом прийшли 65 тисяч людей

За першу добу на прощання з померлим колишнім Папою Римським Бенедиктом, тіло якого перебуває у соборі Святого Петра, прийшли 65 тисяч людей.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Черга сформувалася ще до 9 годин ранку, коли базиліку відкрили для відвідувачів. У ній - дуже різні люди, від щирих вірян до туристів, які випадково опинилися в Римі у ці дні. Перед допуском у чергу відвідувачів перевіряють металошукачами.

ANSA

Серед перших прощатися з понтифіком прийшли президент Італії Серджо Матарелла та прем’єрка Джорджія Мелоні.

ANSA

Людей суттєво менше, аніж під час прощання з Іоанном Павлом ІІ, коли середній час очікування у черзі складав 24 години і за усі дні прощання базиліку відвідали близько 3 млн вірян. Втім, відвідувачів виявилося удвічі більше, ніж прогнозовані префектурою Риму 30-35 тисяч.

Нагадаємо, Бенедикт XVI помер в останній день 2022 року. Похорон відбудеться у четвер 5 січня. Відповідно до побажань Бенедикта він буде стриманішим, аніж зазвичай - офіційні делегації прибудуть лише з Італії та з рідної для Бенедикта Німеччини.

Бенедикт XVI у лютому 2013 року став першим за шість століть Папою, який добровільно зрікся престолу, заявивши, що більше не має фізичних і душевних сил керувати церквою. Відтоді він жив у монастирі Mater Ecclesiae на території Ватикану.