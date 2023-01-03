За первые сутки прощаться с умершим Папой Римским Бенедиктом пришли 65 тысяч человек

За первые сутки на прощание с умершим бывшим Папой Римским Бенедиктом, тело которого находится в соборе Святого Петра, пришли 65 тысяч человек.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Очередь сформировалась еще до 9 часов утра, когда базилику открыли для посетителей. В ней - очень разные люди, от глубоко верующих до туристов, которые случайно оказались в Риме в эти дни. Перед допуском в очередь посетителей проверяют металлоискателями.

ANSA

Среди первых прощаться с понтификом пришли президент Италии Серджо Матарелла и премьер Джорджия Мелони.

ANSA

Людей существенно меньше, чем во время прощания с Иоанном Павлом II, когда среднее время ожидания в очереди составляло 24 часа и за все дни прощания базилику посетили около 3 млн верующих. Однако посетителей оказалось вдвое больше, чем прогнозируемые префектурой Рима 30-35 тысяч.

Напомним, Бенедикт XVI умер в последний день 2022 года. Похороны состоятся в четверг 5 января. В соответствии с пожеланиями Бенедикта они будут более сдержанными, чем обычно - официальные делегации прибудут только из Италии и из родной для Бенедикта Германии.

Бенедикт XVI в феврале 2013 года стал первым за шесть веков Папой, который добровольно отрекся от престола, заявив, что больше не имеет физических и душевных сил руководить церковью. С тех пор он жил в монастыре Mater Ecclesiae на территории Ватикана.