Варшава назвала брехнею пропаганду РФ про "польських найманців" в Україні

Російська пропаганда продовжує просувати брехню про нібито масову участь та величезні втрати серед "польських найманців" у війні в Україні.

Про це написав у Twitter уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин, повідомляє "Європейська правда".

"Ця тема є постійним елементом пропагандистських зусиль у російському інфопросторі, спрямованих на російську громадськість", - йдеться у повідомленні.

Russian propaganda continues to promote lies about the alleged massive participation and huge losses among "Polish mercenaries" in the war in Ukraine.



This topic is a constant element used in propaganda efforts in the Russian infosphere aimed at the Russian public. pic.twitter.com/drS9aRAtLg — Stanisław Żaryn (@StZaryn) January 2, 2023

Жарин опублікував скріншоти російських новин, в яких кремлівський політолог Алексєй Подберьозкін заявляє про нібито масові втрати серед польських добровольців. Зокрема, він запропонував "відправити тіла поляків з фронту в Україні до посольства Польщі в Москві".

Нагадаємо, 78% поляків вважають, що війна в Україні загрожує безпеці Польщі – цей показник зріс на 3%, якщо порівняти з даними місяць тому.

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