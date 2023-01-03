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Варшава назвала брехнею пропаганду РФ про "польських найманців" в Україні

Вівторок, 3 січня 2023, 10:13

Російська пропаганда продовжує просувати брехню про нібито масову участь та величезні втрати серед "польських найманців" у війні в Україні.

Про це написав у Twitter уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин, повідомляє "Європейська правда".

"Ця тема є постійним елементом пропагандистських зусиль у російському інфопросторі, спрямованих на російську громадськість", - йдеться у повідомленні.

Жарин опублікував скріншоти російських новин, в яких кремлівський політолог Алексєй Подберьозкін заявляє про нібито масові втрати серед польських добровольців. Зокрема, він запропонував "відправити тіла поляків з фронту в Україні до посольства Польщі в Москві".

Нагадаємо, 78% поляків вважають, що війна в Україні загрожує безпеці Польщі – цей показник зріс на 3%, якщо порівняти з даними місяць тому.

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