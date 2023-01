Варшава назвала ложью пропаганду РФ о "польских наемниках" в Украине

Российская пропаганда продолжает продвигать ложь о якобы массовом участии и огромных потерях среди "польских наемников" в войне в Украине.

Об этом написал в Twitter уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин, сообщает "Европейская правда".

"Эта тема - постоянный элемент пропагандистских усилий в российском информпространстве, направленных на российскую общественность", - говорится в сообщении.

Russian propaganda continues to promote lies about the alleged massive participation and huge losses among "Polish mercenaries" in the war in Ukraine.



This topic is a constant element used in propaganda efforts in the Russian infosphere aimed at the Russian public. pic.twitter.com/drS9aRAtLg