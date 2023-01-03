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Варшава назвала ложью пропаганду РФ о "польских наемниках" в Украине

Вторник, 3 января 2023, 10:13

Российская пропаганда продолжает продвигать ложь о якобы массовом участии и огромных потерях среди "польских наемников" в войне в Украине.

Об этом написал в Twitter уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин, сообщает "Европейская правда".

"Эта тема - постоянный элемент пропагандистских усилий в российском информпространстве, направленных на российскую общественность", - говорится в сообщении.

Жарин опубликовал скриншоты российских новостей, в которых кремлевский политолог Алексей Подберезкин заявляет о якобы массовых потерях среди польских добровольцев. В частности, он предложил "отправить тела поляков с фронта в Украине в посольство Польши в Москве".

Напомним, 78% поляков считают, что война в Украине угрожает безопасности Польши - этот показатель вырос на 3%, если сравнить с данными месяц назад.

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