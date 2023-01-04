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В Естонії більше не виходитимуть паперові газети по понеділках

Середа, 4 січня 2023, 09:14

З 16 січня в Естонії по понеділках більше не виходитиме жодна паперова газета естонською мовою.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Зокрема, з 16 січня естонська газета Eesti Päevaleht припинить виходити в паперовій версії по понеділках. Вона стала останнім виданням, що оголосило про відмову від понеділкового тиражу.

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Про відмову від паперового номера наприкінці минулого року повідомили Postimees і Õhtuleht, а ділова газета Äripäev восени минулого року взагалі відмовилася від паперового видання, повністю перейшовши в цифровий формат.

Головний редактор Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд і голова правління концерну Delfi Meedia Арго Віркебау, що володіє газетою, заявили, що це рішення стало результатом підвищення розцінок і відомчих рішень.

"У держави були моменти і можливості, щоб проаналізувати коротко- і довгострокові наслідки зростання цін, але чомусь вона посприяла тому, щоб близько 65 тисяч передплатників Õhtuleht, Postimees і Eesti Päevaleht більше не змогли читати по понеділках паперову газету", - зазначили Соонвальд і Віркебау.

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Оскільки Eesti Päevaleht уже давно відмовилася від суботнього номера, газета тепер виходитиме лише чотири дні на тиждень.

Державне поштове підприємство Omniva наприкінці минулого року повідомило про різке підвищення розцінок на доставку періодики додому, після чого Postimees і Õhtuleht відмовилися від понеділкового номера. 

Eesti Päevaleht наприкінці року повідомила, що й далі виходитиме щопонеділка, але головреди конкуруючих видань уже тоді прогнозували, що виданню доведеться незабаром переглянути це рішення.

Нагадаємо, 12 грудня парламент Естонії ухвалив закон, що створює основу та умови для переходу освіти на естонську мову, зокрема встановлює, що мовою навчання в школах і дитячих установах є естонська мова. 

20 грудня закон підписав естонський президент Алар Каріс.

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Естонія

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