В Эстонии больше не будут выходить бумажные газеты по понедельникам

С 16 января в Эстонии по понедельникам больше не будет выходить ни одна бумажная газета на эстонском языке.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В частности, с 16 января эстонская газета Eesti Päevaleht перестанет выходить в бумажной версии по понедельникам. Она стала последним изданием, объявившим об отказе от понедельничного тиража.

Об отказе от бумажного номера в конце прошлого года сообщили Postimees и Õhtuleht, а деловая газета Äripäev осенью прошлого года вообще отказалась от бумажного издания, полностью перейдя в цифровой формат.

Главный редактор Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд и председатель правления концерна Delfi Meedia Арго Виркебау, владеющего газетой, заявили, что это решение стало результатом повышения расценок и ведомственных решений.

"У государства были моменты и возможности, чтобы проанализировать кратко- и долгосрочные последствия роста цен, но почему-то оно поспособствовало тому, чтобы около 65 тысяч подписчиков Õhtuleht, Postimees и Eesti Päevaleht больше не смогли читать по понедельникам бумажную газету", - отметили Соонвальд и Виркебау.

Поскольку Eesti Päevaleht уже давно отказалась от субботнего номера, газета теперь будет выходить только четыре дня в неделю.

Государственное почтовое предприятие Omniva в конце прошлого года сообщило о резком повышении расценок на доставку периодики на дом, после чего Postimees и Õhtuleht отказались от понедельничного номера.

Eesti Päevaleht в конце года сообщила, что продолжит выходить по понедельникам, но главреды конкурирующих изданий уже тогда прогнозировали, что изданию придется вскоре пересмотреть это решение.

Напомним, 12 декабря парламент Эстонии принял закон, создающий основу и условия для перехода образования на эстонский язык, в частности устанавливает, что языком обучения в школах и детских учреждениях является эстонский язык.

20 декабря закон подписал эстонский президент Алар Карис.