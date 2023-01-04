Ціни на газ у Європі впали до рівня, який був до 24 лютого

Ціни на природний газ e в Європі впали до рівня, який був до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, оскільки помірна погода знизила попит на блакитне паливо й зменшила побоювання щодо тривалого дефіциту поставок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Нідерландські ф'ючерси на газ на перший місяць 2023 року впали на 11% - до 64,22 євро за мегават-годину, що є найнижчим показником з листопада 2021 року, і торгувалися на рівні 64,30 євро о 17:30 в Амстердамі.

Причиною падіння цін називають потепління, яке поширилось на весь регіон Європи й зменшує попит у газі для опалення. А на тлі вітряної погоди зросла генерація електроенергії на ВЕС, досягнувши рекордного показника в Німеччині в середу.

Як зазначають біржові аналітики, більш м'яка погода і сильний вітер "послабили занепокоєння щодо дефіциту поставок і потенційних відключень електроенергії в 2023 році", тож "поки прогноз не показує зимової погоди, подальше падіння ціни здається ймовірним".

Ціни на газ почали різко знижуватись із другого тижня грудня 2022 року, зменшивши побоювання щодо тривалої кризи, яка може завдати шкоди європейській економіці. Якщо ціни й залишатимуться низькими, це сприятиме зменшенню інфляції в усій Європі.

Як повідомлялось, сховища газу в Європі заповнені майже на 84%, а низький попит у святкові дні навіть дозволив повернути частину газу назад у сховища. Цей буфер допоможе Європі витримати будь-яке похолодання до кінця зими 2022-2023 років і зменшити дефіцит поставок з Росії.