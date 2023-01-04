Цены на газ в Европе упали до уровня, который был до 24 февраля

Цены на природный газ в Европе упали до уровня, который был до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, поскольку умеренная погода снизила спрос на голубое топливо и уменьшила опасения относительно длительного дефицита поставок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Нидерландские фьючерсы на газ на первый месяц 2023 года упали на 11% - до 64,22 евро за мегаватт-час, что является самым низким показателем с ноября 2021 года, и торговались на уровне 64,30 евро в 17:30 в Амстердаме.

Причиной падения цен называют потепление, которое распространилось на весь регион Европы и уменьшает спрос в газе для отопления. А на фоне ветреной погоды выросла генерация электроэнергии на ВЭС, достигнув рекордного показателя в Германии в среду.

Как отмечают биржевые аналитики, более мягкая погода и сильный ветер "ослабили беспокойство относительно дефицита поставок и потенциальных отключений электроэнергии в 2023 году", поэтому "пока прогноз не показывает зимней погоды, дальнейшее падение цены кажется вероятным".

Цены на газ начали резко снижаться со второй недели декабря 2022 года, уменьшив опасения относительно длительного кризиса, который может нанести вред европейской экономике. Если цены и будут оставаться низкими, это будет способствовать уменьшению инфляции во всей Европе.

Как сообщалось, хранилища газа в Европе заполнены почти на 84%, а низкий спрос в праздничные дни даже позволил вернуть часть газа обратно в хранилища. Этот буфер поможет Европе выдержать любое похолодание до конца зимы 2022-2023 годов и уменьшить дефицит поставок из России.