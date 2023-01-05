Ексголову Служби зовнішньої розвідки Франції звинуватили у вимаганні - ЗМІ

Колишньому генеральному директору Головного управління зовнішньої безпеки (DGSE) Франції Бернару Бажоле висунули звинувачення у співучасті в спробі вимагання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro з посиланням на інформацію з джерел.

Бажоле, який обіймав посаду з 2013 до 2017 року, також висунуто звинувачення в довільному посяганні на особисту свободу особою, наділеною державною владою.

"Ексгендиректору DGSE Бернару Бажоле було висунуто звинувачення в жовтні у співучасті у спробі вимагання у бізнесмена, який звинувачує службу розвідки у тому, що вона вдалася до примусу, щоб зажадати від нього гроші у 2016 році", - йдеться у повідомленні.

За інформацією джерела, у березні 2016 року співробітники DGSE у паризькому аеропорту імені Шарля де Голля під час перевірки зажадали від франко-швейцарського бізнесмена Алена Дюменіля виплатити державі 15 мільйонів євро, також вони показували комерсанту його фотографії і його сім'ї. За словами Дюменіля, йому погрожували.

Бесіда тривала кілька хвилин, підприємець вийшов з себе і оголосив, що подає скаргу. Агенти після цього зникли.

У жовтні 2022 року, коли Бажоле висунули обвинувачення, він заявив, що розпорядився щодо допиту в аеропорту, але не став вдаватися в подробиці його виконання.