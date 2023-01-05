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Экс-главу Службы внешней разведки Франции обвинили в вымогательстве - СМИ

Четверг, 5 января 2023, 07:33

Бывшему генеральному директору Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернару Бажоле предъявили обвинение в соучастии в попытке вымогательства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro со ссылкой на информацию из источников.

Бажоле, который занимал должность с 2013 до 2017 года, также предъявлено обвинение в произвольном посягательстве на личную свободу лицом, наделенным государственной властью.

"Экс-гендиректору DGSE Бернару Бажоле было предъявлено обвинение в октябре в соучастии в попытке вымогательства у бизнесмена, который обвиняет службу разведки в том, что она прибегла к принуждению, чтобы потребовать от него деньги в 2016 году", - говорится в сообщении.

По информации источника, в марте 2016 года сотрудники DGSE в парижском аэропорту имени Шарля де Голля во время проверки потребовали от франко-швейцарского бизнесмена Алена Дюмениля выплатить государству 15 миллионов евро, также они показывали коммерсанту его фотографии и его семьи. По словам Дюмениля, ему угрожали.

Беседа длилась несколько минут, предприниматель вышел из себя и объявил, что подает жалобу. Агенты после этого исчезли.

В октябре 2022 года, когда Бажоле предъявили обвинения, он заявил, что распорядился о допросе в аэропорту, но не стал вдаваться в подробности его выполнения.

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Франция

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