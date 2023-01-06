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Мішель: Оголошення РФ про одностороннє припинення вогню фальшиве і лицемірне

П'ятниця, 6 січня 2023, 07:38

Глава Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що єдиним серйозним способом відновлення миру є виведення російських військ з України, а не тимчасове "перемир’я".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мішель опублікував у своєму Twitter заяву українською мовою, у якій зазначив, що є агресор - Кремль, і є жертва - український народ.

"Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки. Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми", - підкреслив глава Європейської ради.

Одностороннє припинення вогню, оголошене Росією на Різдво, не може і не повинно сприйматися всерйоз, наголошує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що рішення Путіна припинити вогонь на час Різдва не свідчить про його бажання закінчити війну.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вважає, що оголошена Путіним 36-годинна пауза між російськими атаками на території України не покращить перспективи миру.

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Війна з РФ Росія Путін

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