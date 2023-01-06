Мишель: Объявление РФ об одностороннем прекращении огня фальшивое и лицемерное

Глава Европейского Совета Шарль Мишель считает, что единственным серьезным способом восстановления мира является вывод российских войск из Украины, а не временное "перемирие".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мишель опубликовал в своем Twitter заявление на украинском языке, в котором отметил, что есть агрессор - Кремль, и есть жертва - украинский народ.

"Вывод российских войск - единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня является таким же фальшивым и лицемерным, как и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы", - подчеркнул глава Европейского совета.

Є агресор: Кремль.



І жертва: український народ.



Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки.



Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми — Charles Michel (@CharlesMichel) January 5, 2023

Одностороннее прекращение огня, объявленное Россией на Рождество, не может и не должно восприниматься всерьез, отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что решение Путина прекратить огонь на время Рождества не свидетельствует о его желании закончить войну.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что объявленная Путиным 36-часовая пауза между российскими атаками на территории Украины не улучшит перспективы мира.