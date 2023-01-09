Німецька прокуратура проводить перевірку через звинувачення міністра фінансів у корупції

Прокуратура Берліна вивчає питання про те, чи варто їй починати розслідування корупції проти федерального міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За словами речника відомства, новий спеціальний відділ по боротьбі з корупцією наразі проводить відповідні перевірки. Однак процедура перевірки ще перебуває на ранній стадії.

Приводом для попередніх розслідувань стала публікація Spiegel у жовтні про фінансування нерухомості Лінднера та його зобов'язання перед BBBank.

Залишається відкритим питання, чи буде знята недоторканність з політика Вільної демократичної партії і чи буде після цього проти нього розпочато офіційне розслідування.

Згідно з дослідженням видання, у січні 2021 року Лінднер придбав двоквартирний будинок у Берліні за 1,65 млн євро, після чого розпочався масштабний ремонт. У два етапи Лінднер зареєстрував плату за землю на загальну суму 2,8 мільйона євро на користь BBBank. Плата за землю зазвичай є забезпеченням довгострокових кредитів.

Різниця між ціною покупки і передбачуваною сумою кредиту становила 1,15 мільйона євро - що вважається незвично високим показником в індустрії нерухомості.

Незадовго до того, як міністр фінансів зареєстрував другий транш у розмірі 450 000 євро у червні минулого року, він надіслав трихвилинне відеопривітання у травні на прохання банку. Приводом для цього стало 100-річчя банку. Згідно зі стенограмою виступу, Лінднер сказав: "Мені дуже подобається BBBank".

Адвокат Лінднера заперечив Spiegel в жовтні, що його звинувачують у поєднанні приватних і ділових інтересів. Не було "ніякого зв'язку з точки зору персоналу, змісту або навіть часу між запитаним офіційним привітанням і приватним фінансуванням нерухомості". У неділю ввечері адвокат Крістіан Шерц знову відкинув звинувачення: приватне фінансування нерухомості почалося задовго до того, як Лінднер зайняв пост міністра.