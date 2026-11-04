Каллас закликала врахувати вимоги ЄС до Росії під час підготовки до мирних переговорів

Учасники зустрічі щодо підготовки "Плану процвітання" та гарантій безпеки для України у післявоєнний період, яка відбувається у середу, 4 листопада, у Брюсселі, мають врахувати узгоджені європейськими міністрами вимоги до Росії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Головна дипломатка ЄС підтвердила, що зустріч щодо підготовки до мирних перемовин проходить сьогодні в штаб-квартирі Єврокомісії на рівні старших радників.

"Я очікую, що старші радники справді враховуватимуть документ, який ми узгодили з міністрами закордонних справ щодо вимог Європи до Росії. Адже досі переговори стосувалися лише того, від чого Україна має відмовитися або на які поступки вона має піти", – заявила Каллас.

За її словами, європейські міністри підготували максимальні вимоги до Росії, щоб збалансувати переговорні позиції.

"Росія й далі висуває свої абсолютно максимальні вимоги. З нашого боку також мають бути вимоги, щоб розпочати переговори на рівних засадах", – наголосила висока представниця ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", 4-5 листопада представники України на чолі з главою РНБО Рустемом Умєровим працюватимуть з партнерами у Брюсселі над гарантіями безпеки та "Планом процвітання" (Prosperity Plan) для України.

У четвер, 5 листопада, зокрема, команди планують продовжити роботу над гарантіями безпеки для України – разом із колегами зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представниками НАТО.

Нагадаємо, "План процвітання" для України ґрунтується на п’яти стовпах: продуктивність, інтеграція України в ринок ЄС, інвестиції, донори та реформи.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що анонсована спецпредставником президента США Стівом Віткоффом зустріч щодо обговорення гарантій безпеки Україні напередодні перемовин за участі РФ в Абу-Дабі відбудеться у середу, 4 листопада, в штаб-квартирі Єврокомісії в Брюсселі.