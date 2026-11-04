Звіт про розширення, оприлюднений Єврокомісією, показав найбільший за весь час прогрес України, хоча темпи реформ знизилися.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" Менше реформ, більше успіху: що пообіцяв ЄС Україні на 2027 рік та звідки взявся оптимізм.

Останній звіт Єврокомісії можна назвати найуспішнішим для України за всі чотири роки, коли він стосується нашої країни.

"Ми ще ніколи не мали такого прогресу у визнанні Єврокомісією нашого рівня готовності до членства, як зараз. Прогрес і досі не є достатнім як для держави, що претендує на вступ за кілька років, але він більший, ніж будь-коли: сумарна оцінка за 33 главами піднялася на 4,5 бали, по пів бала за кожну з 9 глав", – йдеться у статті.

Як зазначається, досі максимальне зростання, яке Україна мала за рік, було 2,5 бали.

"Однак парадоксально, що це найбільше для України зростання сталося на тлі відверто слабкого прогресу. Єврокомісія констатує, що за вісьмома главами темпи реформ суттєво скоротилися навіть порівняно з 2025 роком, хоча торік також вже звучали зауваження щодо швидкості реформ", – нагадує стаття.

Як повідомлялося, зростання оцінки Єврокомісією прогресу України на шляху до ЄС, особливо у сфері антикорупції, відбулося не завдяки, а всупереч діям влади.

"Це – ще один винахід Брюсселя, і він цілком обґрунтований. Єврокомісія постійно повторює, що вступ до ЄС – це завдання не лише президента, або уряду, або Верховної Ради, а усієї України, усіх ланок суспільства. І саме це створило підґрунтя для позитивних оцінок", – йдеться у статті.

Також, для того щоб "витягти" хорошу оцінку для України за розділами 23 і 24, довелося взяти до уваги реформи, які були здійснені вже восени (хоча зазвичай звіт базується на оцінках результатів з 1 вересня минулого по 1 вересня поточного року).

Європейська комісія у середу, 4 листопада 2026 року, представила щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу (Enlargement Package 2026), у якому оцінила поступ десяти країн-кандидатів на вступ до ЄС: Україна увійшла до четвірки держав, які демонструють найбільший поступ.