Немецкая прокуратура проводит проверку из-за обвинений министра финансов в коррупции

Прокуратура Берлина изучает вопрос о том, стоит ли ей начинать расследование коррупции против федерального министра финансов Кристиана Линднера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По словам представителя ведомства, новый специальный отдел по борьбе с коррупцией сейчас проводит соответствующие проверки. Однако процедура проверки еще находится на ранней стадии.

Поводом для предварительных расследований стала публикация Spiegel в октябре о финансировании недвижимости Линднера и его обязательства перед BBBank.

Остается открытым вопрос, будет ли снята неприкосновенность с политика Свободной демократической партии и будет ли после этого против него начато официальное расследование.

Согласно исследованию издания, в январе 2021 года Линднер приобрел двухквартирный дом в Берлине за 1,65 млн евро, после чего начался масштабный ремонт. В два этапа Линднер зарегистрировал плату за землю на общую сумму 2,8 миллиона евро в пользу BBBank. Плата за землю обычно является обеспечением долгосрочных кредитов.

Разница между ценой покупки и предполагаемой суммой кредита составляла 1,15 миллиона евро - что считается необычно высоким показателем в индустрии недвижимости.

Незадолго до того, как министр финансов зарегистрировал второй транш в размере 450 000 евро в июне прошлого года, он прислал трехминутное видеопоздравление в мае по просьбе банка. Поводом для этого стало 100-летие банка. Согласно стенограмме выступления, Линднер сказал: "Мне очень нравится BBBank".

Адвокат Линднера возразил Spiegel в октябре, что его обвиняют в совмещении частных и деловых интересов. Не было "никакой связи с точки зрения персонала, содержания или даже времени между запрошенным официальным поздравлением и частным финансированием недвижимости". В воскресенье вечером адвокат Кристиан Шерц снова отверг обвинения: частное финансирование недвижимости началось задолго до того, как Линднер занял пост министра.