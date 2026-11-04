ЄС відмовився від прогнозів щодо дати вступу в надії, що Україна прискориться з реформами

ЄС у дорожніх картах не став прогнозувати, коли лідери євроінтеграції завершать переговори про вступ в надії на прискорення темпу реформ Україною.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" Менше реформ, більше успіху: що пообіцяв ЄС Україні на 2027 рік та звідки взявся оптимізм.

Наразі Єврокомісія визначила очікувану дату підписання договору про вступ лише для Чорногорії: червень 2027-го. Щодо решти кандидатів прогнозів щодо кінцевої дати немає.

Така невизначеність лишилася саме через Україну.

Як зазначається, від держав-членів до ЄК надійшли сигнали, що треба лишити шанс для прискорення руху Києва.

"Адже станом на зараз Україна відстає від Молдови. В ЄК погодилися, що давати оцінку, яка припускає швидший вступ Молдови, політично неправильно", – йдеться у статті.

"Додатково підкреслювати, що Молдова буде готова до вступу раніше за Україну, було би політично нерозумно. Адже у ЄС готові всіляко демонструвати прагнення залучити Україну до цієї хвилі розширення – у разі прогресу реформ", – стверджує стаття.

Європейська комісія у середу, 4 листопада 2026 року, представила щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу (Enlargement Package 2026), у якому оцінила поступ десяти країн-кандидатів на вступ до ЄС: Україна увійшла до четвірки держав, які демонструють найбільший поступ.

Звіт щодо України показав: зростання оцінки Єврокомісією прогресу України на шляху до ЄС, особливо у сфері антикорупції, відбулося не завдяки, а всупереч діям влади.