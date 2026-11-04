ЄС підвищив оцінку прогресу України в антикорупції не завдяки, а всупереч діям влади

Зростання оцінки Єврокомісією прогресу України на шляху до ЄС, особливо у сфері антикорупції, відбулося не завдяки, а всупереч діям влади.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" Менше реформ, більше успіху: що пообіцяв ЄС Україні на 2027 рік та звідки взявся оптимізм.

Згідно зі звітом про розширення, оприлюдненим Єврокомісією, бали України зросли за всіма пунктами фундаментальних питань, у тому числі щодо протидії корупції. Відбулося це і завдяки певним "трюкам" Єврокомісії.

"Це – ще один винахід Брюсселя, і він цілком обґрунтований. Єврокомісія постійно повторює, що вступ до ЄС – це завдання не лише президента, або уряду, або Верховної Ради, а усієї України, усіх ланок суспільства. І саме це створило підґрунтя для позитивних оцінок", – йдеться у статті.

Як зазначається, ЄК майже прямим текстом каже: часом прогрес відбувався не завдяки, а всупереч діям влади.

У сфері антикорупції це помітно особливо.

"Певний прогрес досягнутий головним чином завдяки тому, що НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд продовжували виконувати свої повноваження та закріплювати позитивні результати, активізуючи розслідування, судове переслідування та винесення остаточних вироків у справах про корупцію на високому рівні, зокрема на найвищих щаблях уряду та судової влади", – йдеться у документі.

Але водночас у Брюсселі не приховують, що українська влада має докорінно змінити підходи.

Також зазначається, що автори звіту про розширення розуміли, що позитивна оцінка може бути хибно прочитана урядом України, тому прямо наголосили: ЄС свідомий того, наскільки серйозними є проблеми.

"Незважаючи на певні покращення у сфері регулювання та корпоративного управління, корупція залишається проблемою в окремих секторах економіки, зокрема в енергетиці, оборонній галузі та будівництві", – констатує Європейська комісія.

Європейська комісія у середу, 4 листопада 2026 року, представила щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу (Enlargement Package 2026), у якому оцінила поступ десяти країн-кандидатів на вступ до ЄС: Україна увійшла до четвірки держав, які демонструють найбільший поступ.

Нагадаємо, уряд та Європейська комісія створили Task Force (робочу групу) на ранньому етапі для того, щоб забезпечити за кілька місяців схвалення законопроєктів щодо верховенства права і антикорупції.

Більше про це читайте у матеріалі "Європейської правди": "Мир" з Угорщиною, підтримка Польщі та план реформ: перше інтерв’ю віцепрем’єра з євроінтеграції.